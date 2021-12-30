Koronavirüs Türkiyenin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı hızla yükseliyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı hızla yükseliyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Aralık korona tablosu: Vaka sayısı 30 Aralık
Arşiv

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 854 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

30 Aralık koronavirüs tablosu.
30 Aralık koronavirüs tablosu.

EN AZ İKİ DOZ AŞI YAPTIRMA ORANI EN YÜKSEK 10 İL

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

  • En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMASI ŞART"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor."

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki artış sürüyor

Beşiktaşın kupadaki rakibi Altay

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Altay

​Mücadelenin canlı anlatım sayfasını takip etmek için tıklayın.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

Akşam saatlerinde etkili oldu.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.