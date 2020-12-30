Koronavirüs Türkiyenin 30 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Birlikte mücadele virüsü yener
TÜRKİYE

30 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Birlikte mücadele virüsü yener

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Güncel verilere göre ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı giderek düşüyor, ölü sayısında ise henüz düşüş gözlenmiyor. Bakan Koca bugünün tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada önemli bilgilere yer verdi. İşte 30 Aralık koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

30 Aralık'ta kaç kişi vefat etti?

Güncel verilere göre, son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

  • Son 24 saatte, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. Test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, vefat sayısı 20 bin 642, ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bugünün koronavirüs tablosu.

"Birlikte mücadele virüsü yener"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener."

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