Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 30, 2020