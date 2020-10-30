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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322
TÜRKİYE

30 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 30 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 78, hasta sayısı 2322

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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