30 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı
Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 129 kişiyi daha kaybettik
Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasında açıklandı. Ölü ve günlük vakalarda göreceli bir düşüş söz konusu. İşte 30 Ocak koronavirüs ölü, vaka, iyileşen sayısı...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
Test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1692 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri
Sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen ‘Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla ülke genelinde başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda sağlık ekipleri, zorlu mevsim şartlarında evde sağlık hizmeti alan kayıtlı hastalara koronavirüs aşısını evlerde uyguladı.