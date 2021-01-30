Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı 129 kişiyi daha kaybettik
TÜRKİYE

30 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 129 kişiyi daha kaybettik

Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasında açıklandı. Ölü ve günlük vakalarda göreceli bir düşüş söz konusu. İşte 30 Ocak koronavirüs ölü, vaka, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Bakan Koca aşı olan Selim dedenin gözyaşlarını tutamadığı duygu dolu görüntülerini paylaştı
OYNAT 01:03
Bakan Koca aşı olan Selim dedenin gözyaşlarını tutamadığı duygu dolu görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, 'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz' açıklamasında bulundu. Selim dedenin karlı ve soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı. Böcükler, sağlık ekibine teşekkür ederek 'Geçmişte çok zorluklar çekmiştim. Şimdi sağlık ekipleri evime hizmet getirince mahcubiyet duyarak gözyaşlarıma hakim olamadım. Tedavim için uğraşan sağlık ekibine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun' dedi.


Test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1692 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen ‘Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla ülke genelinde başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda sağlık ekipleri, zorlu mevsim şartlarında evde sağlık hizmeti alan kayıtlı hastalara koronavirüs aşısını evlerde uyguladı.

Vakalar artınca köyün iki mahallesi karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
FOTOĞRAF 3
Title
Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen Mahalleleri birden fazla kişide koronavirüs vakası tespit edildi.
Title
Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün iki mahallesi 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Title
Jandarma ekipleri iki mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak kontrol altına aldı.
Vakalar artınca köyün iki mahallesi karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde iki mahalle birden fazla koronavirüs vakasının görülmesinin ardından karantinaya alındı. Jandarma ekipleri iki mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak kontrol altına aldı.


Abone Ol Google News
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
500 çocuğun yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz'

​Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.
Korkutan olay

Korkutan olay

​Toprağın altından çıkarıldı AFAD tek tek inceleyecek.

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

​RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e sert cevap.

Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Alanyaspor-Sivasspor maçı yarıda kaldı.

Afrin'de sivil katliamı

Afrin'de sivil katliamı

​Milli Savunma Bakanlığı: 5 ölü, 22 yaralı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.