Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.
Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.
Vakalar yeniden artışta
- Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri