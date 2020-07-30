Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967

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Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15 – 35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş’ı, yüzde 65 ile CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.