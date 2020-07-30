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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967
TÜRKİYE

30 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 967 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu. Öte yandan Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında vaka sayısına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.

Vakalar yeniden artışta

  • Bakan Koca verileri duyurduğu paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

29 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 942
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 942

28 Temmuz koronavirüs verileri.

27 Temmuz koronavirüs verileri.

26 Temmuz koronavirüs verileri.

25 Temmuz koronavirüs verileri.
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Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada
Gündem

Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15 – 35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş’ı, yüzde 65 ile CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.

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