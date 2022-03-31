Türkiye'nin 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

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Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde" diyen Bakan Çavuşoğlu, tüm konularda anlaşma olursa liderlerin görüşebileceğini söyledi. Türkiye'nin barış çabalarını sürdüreceğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki liderle de görüşeceğini ifade etti.