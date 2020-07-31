Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 17, vaka sayısı 982
TÜRKİYE

31 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 982

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 982 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu. Ayrıca Bakan Koca, yeni vaka sayısına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

  • Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

İyileşen sayısı 215 bine yaklaştı

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu.

Yeni tanı konan hasta sayısında artış eğilimi var

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz beş günün koronavirüs verileri

30 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967

29 Temmuz koronavirüs verileri.

28 Temmuz koronavirüs verileri.

27 Temmuz koronavirüs verileri.

26 Temmuz koronavirüs verileri.
Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Yeni tanı konan hasta sayısı artış eğiliminde.
Bayram tebrikleri

Bayram tebrikleri

Erdoğan, Müslüman liderlerle telefonda görüşerek bayramlaştı.
İlk günün bilançosu açıklandı

İlk günün
bilançosu açıklandı

Acemi kasaplar hastanelere koştu.
Bakanlığa <br>haber verdi

Bakanlığa
haber verdi

​Kesilen büyükbaşın organlarından çıkanlar şoke etti.
Son 3 günde<br> 300 bin araç geldi

Son 3 günde
300 bin araç geldi

​Turistik ilçeye akın akın geliyorlar.
Önüne geleni kovaladı

Önüne geleni kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Doldu taştı

Doldu taştı

Ayasofya Camii'nde ikinci cuma coşkusu.

Varank duyurdu

Varank duyurdu

'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diyerek açıkladı.
'Ummadığınız <br>gelişmeler yaşanacak'

'Ummadığınız
gelişmeler yaşanacak'

Üs bölgesini ziyaret eden Soylu böyle konuştu.
Açık alanda <br>kesime geçit yok

Açık alanda
kesime geçit yok

Polis havadan denetledi, kurala uymayanlara ceza kesildi.
25 TL'den ütüleniyor

25 TL'den ütüleniyor

​Demirci ustaları için yeni kazanç kapısı oldu.
Kritik üste<br>bayram mesaisi

Kritik üste
bayram mesaisi

​Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
30 gün sonra<br> ilk paylaşım

30 gün sonra
ilk paylaşım

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük paylaşımıyla döndü.
'Gel kurban olduğum'

'Gel kurban olduğum'

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.