Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 982

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

İyileşen sayısı 215 bine yaklaştı

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu.

Yeni tanı konan hasta sayısında artış eğilimi var

Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" ifadelerini kullandı.

Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/80ViZxAtTF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2020

Geçtiğimiz beş günün koronavirüs verileri

30 Temmuz koronavirüs verileri.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 967

29 Temmuz koronavirüs verileri.

28 Temmuz koronavirüs verileri.

27 Temmuz koronavirüs verileri.