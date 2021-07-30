Koronavirüs ABD Başkanı Bidendan yere yönetimlere teşvik çağrısı Aşı olana 100 dolar verin
DÜNYA

ABD Başkanı Biden'dan yere yönetimlere teşvik çağrısı: Aşı olana 100 dolar verin

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de aşılanma oranını artırmak için yeni yöntemlere başvuruluyor. Bazı eyaletlerde zorunlu olan aşıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir öneri geldi. Biden, eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan yere yönetimlere teşvik çağrısı: Aşı olana 100 dolar verin
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlıktan yapılan açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.

Amaç aşılanma oranını artırmak

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.

  • Açıklamada, Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğu vurgulandı.

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