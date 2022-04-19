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Koronavirüs ABD Türkiyeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
DÜNYA

ABD Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

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Haber Merkezi AA
ABD Türkiyeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
Arşiv

CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin” uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin “Özel durumlar/seyahat etmeyin” şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.

3. seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.

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