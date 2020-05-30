Koronavirüs ABD yine zirvede Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu geçti
DÜNYA

ABD yine zirvede: Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyonu aştı. Vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke 2 milyona yakın hasta ile ABD olurken, Brezilya, Rusya,İspanya, İngiltere gibi ülkeler bu ülkeyi takip etti. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniylehayatını kaybeden kişi sayısı ise 366 bin 350'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 22 bin 2'ye ulaştı.

ABD zirvede

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 792 bin 537 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (466 bin 200), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) ve Hindistan (173 bin 491) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 162 bin 120'ye ulaştı.

50 bini aşan ülkeler ise şöyle:

  • "Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 390), Çin (82 bin 995), Suudi Arabistan (81 bin 766), Meksika (81 bin 400), Pakistan (64 bin 28), Belçika (58 bin 61) ve Katar (52 bin 907)."

366 bin kişi hayatını kaybetti

  • Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 366 bin 350 kişi hayatını kaybetti.Virüse yakalanan 2 milyon 655 bin 374 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 3 milyon 278 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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