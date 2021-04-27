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Koronavirüs ABDde koronavirüs aşısı olanlara maskesiz sokağa çıkma serbestisi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs aşısı olanlara maskesiz sokağa çıkma serbestisi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüs aşılarının tamamını yaptıranların çok kalabalık ortamlar haricinde maske takmasının sorun olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABDde koronavirüs aşısı olanlara maskesiz sokağa çıkma serbestisi
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CDC, koronavirüs aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceklerini belirtti.

"Maskesiz sosyal aktivitelere katılabilirsiniz"

CDC'nin internet sayfasında, ''Eğer tam olarak aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer kişilerle kapalı alanda maske takmadan veya 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeden toplanabilirsiniz. Çok kalabalık olmayan dış mekanlarda, maske takmadan sosyal aktivitelere katılabilirsiniz.'' şeklinde açıklamalara yer verildi.

Aşılanmış bireylerin, henüz aşısını yaptırmamış olan başka bir ev halkıyla da kapalı veya dış mekanlarda maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bulunabileceği belirtilirken, bu tarz gruplarda koronavirüse yakalanma riskini yükseltecek bazı hastalıklara sahip kimsenin olmaması gerekliliği vurgulandı.

"Maske takmak hala önemli"

CDC bununla birlikte, maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çizdiği açıklamada, "Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir." ifadesine yer verdi.

Öte yandan CDC, berber salonu, canlı performans etkinlikleri, geçit töreni, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi mekanlarda tamamen aşılanmış olan kişilerin de maskeye devam etmesini tavsiye etti.

CDC martta, tamamen aşılanmış kişilerin iç mekanlarda maskesiz oturmaları ve sarılmalarında, bu ayın başlarında ise aşılarını tamamen yaptıranların ülke içinde toplu taşıma araçlarıyla maske takmak şartıyla seyahat etmelerinde sakınca olmadığını belirtmişti.

Açıklama, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun koronavirüs aşılarının tamamını yaptırmasının arkasından geldi.

ABD'de salgın bilançosu

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de bugüne kadar 586 bin 819 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 33 milyon kişi virüse yakalandı.

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