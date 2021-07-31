Su çiçeği kadar kolay yayılıyor

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş versiyonu olan Delta varyantı (B.1.617.2) tüm dünyada etkisini hissettirirken, hazırlanan bir rapor durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bir belgede, koronavirüsün Delta varyantının, ciddi hastalıklara neden olduğu ve su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtildi. Uzmanlar söz konusu varyantın Alfa varyantından daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

ORTALAMA 9 KİŞİYE BULAŞIYOR

Rapora göre göre varyant ile enfekte olan her bir kişi, virüsü ortalama olarak 8-9 kişiye bulaştırıyor. Koronavirüsün orijinal versiyonu olan Alfa’da ise bu oran 1 ile 2 arasında değişiyor. Belgede ayrıca, aşılanmanın ciddi hastalıkları yüzde 90’dan fazla bir oranda önlediğine vurgu yapılarak, aşı çalışmalarının hızlanması ve ülkede maske ile sosyal mesafe kısıtlamalarına geri dönülmesi çağrısında bulunuldu ve hükûmetlerin bu konuda harekete geçmesi istendi.

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CNN’e konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky raporun içeriğinin gerçekliğini doğruladı. Walensky, ”İnsanların burada Delta varyantının çok ciddi bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor. Bildiğimiz en bulaşıcı virüslerden biri. Kızamık ve su çiçeği gibi” dedi. Walensky, “Delta varyantını kontrol altına almamız için aşırı önlemlere ihtiyacımız var. Rapordaki veriler beni şaşırtmadı” açıklamasında bulundu.

132 ÜLKEDE RASTLANDI

Delta varyantı ile alakalı dikkat çeken bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5’inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus “Ortalama olarak, DSÖ’nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika’da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor” dedi.

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