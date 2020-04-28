ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield: ABD hükümeti adına Türkiye'ye cömert bağış için teşekkür ediyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesine gerçekleştirdiği sağlık malzemesi yardımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Satterfield, açıklamasında, koronavirüs ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi, kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliği, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmenin kilit önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Bu bağışın, Türk A-400M askeri uçağıyla Washington, D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne bugün ulaştırılması planlanmaktadır. İçindeki N95 maskeler, tulumlar ve yüz koruyucu malzeme, Covid-19’un, ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır. Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Büyükelçi Satterfield, Amerikan halkına yönelik destek ve dostluk için Türk hükümetine ve milletine teşekkür etti.

FOTOĞRAF 8 Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, maske,dezenfektan, solunum cihazı, siperlik ve tıbbi malzeme üretiminde ise rakiplerine fark attı. Üretim ile ülkenin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanırken, 55 farklı ülkeye de askeri uçak gemileri ile yardım gönderildi. Yardım gönderilen ülkeler arasında son olarak küresel güç olarak nitelendirilen ABD eklendi. Maske, solunum cihazı, siperlik ve dezenfektan konusunda büyük sıkıntı yaşayan ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1.5 milyona dayandı. Üretim sorunu yaşayan, sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD'ye bugün MSB'ye ait askeri uçakla yardım gönderilecek. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı. Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak. Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor. YARDIMLARIN ÜZERİNDE YİNE O MESAJ VAR Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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