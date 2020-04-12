Aile Bakanlığı seferber oldu: Özel izinle kavuştular

Şanlıurfa-Kırşehir hattı, koronavirüs engellerinikaldıran ve yüreklere dokunan bir kavuşmaya sahne oldu. Kırşehirli Mehmet ve Halime Filiz çiftinin, ziyaret amaçlı bulundukları Şanlıurfa’da 4 Şubat’ta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Beklenmeyen erken doğumla dünyaya gelen Ayşe ve Ali adı verilen bebeklerin sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi altında tutulmaları gerektiği söylenince Urfa’da kalacak yerleri olmayan Filiz çifti, bebeklerini hastanede bırakarak çobanlık yaptıkları Kırşehir’e dönmek zorunda kaldı. Bebeklerinden doğduklarından hemen sonra ayrılmak zorunda kalan çifte güzel haber, yaklaşık 2 ay sonra geldi. Hastane yönetimi, aileyi 10 gün önce aradı, bebeklerin tedavilerinin tamamlandığı, hastaneden taburcu edilecekleri müjdesini verdi. Çift bebeklerine kavuşma sevinci yaşarken, bu kez de koronavirüs engeli çıktı.

AİLE BAKANLIĞI SEFERBER OLDU

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde il sınırları kapatıldığı için çıkamayan, özel araç kiralama olanakları da olmayan çiftin imdadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, bakanlığın Kırşehir ve Şanlıurfa İl Müdürlükleri harekete geçti. Valilik baba Mehmet Filiz ve mahalle muhtarı için bir araç tahsis etti ve Şanlıurfa’ya gidebilmeleri için özel izin verildi.

KAVUŞMA HEYECANI