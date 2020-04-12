Koronavirüs Aile Bakanlığı seferber oldu Özel izinle kavuştular
TÜRKİYE

Aile Bakanlığı seferber oldu: Özel izinle kavuştular

Mehmet ve Halime Filiz çiftinin 4 Şubat’ta doğan ikiz bebekleri 2 aydır tedavi gördükleri Şanlıurfa’daki hastaneden taburcu oldu. Korona tedbirleri nedeniyle Kırşehir’den Şanlıurfa’ya gidemeyen çiftin imdadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişti. Aile, tahsis edilen araba ve özel izinle bebeklerine kavuştu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Bakanlığın ikizlerin yanısıra 6 çocukları daha bulunan ve maddi zorluklar yaşayan Filiz ailesine uygun sosyal hizmet modellerini de uygulayacağı öğrenildi.
Bakanlığın ikizlerin yanısıra 6 çocukları daha bulunan ve maddi zorluklar yaşayan Filiz ailesine uygun sosyal hizmet modellerini de uygulayacağı öğrenildi.

Şanlıurfa-Kırşehir hattı, koronavirüs engellerinikaldıran ve yüreklere dokunan bir kavuşmaya sahne oldu. Kırşehirli Mehmet ve Halime Filiz çiftinin, ziyaret amaçlı bulundukları Şanlıurfa’da 4 Şubat’ta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Beklenmeyen erken doğumla dünyaya gelen Ayşe ve Ali adı verilen bebeklerin sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi altında tutulmaları gerektiği söylenince Urfa’da kalacak yerleri olmayan Filiz çifti, bebeklerini hastanede bırakarak çobanlık yaptıkları Kırşehir’e dönmek zorunda kaldı. Bebeklerinden doğduklarından hemen sonra ayrılmak zorunda kalan çifte güzel haber, yaklaşık 2 ay sonra geldi. Hastane yönetimi, aileyi 10 gün önce aradı, bebeklerin tedavilerinin tamamlandığı, hastaneden taburcu edilecekleri müjdesini verdi. Çift bebeklerine kavuşma sevinci yaşarken, bu kez de koronavirüs engeli çıktı.

AİLE BAKANLIĞI SEFERBER OLDU

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde il sınırları kapatıldığı için çıkamayan, özel araç kiralama olanakları da olmayan çiftin imdadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, bakanlığın Kırşehir ve Şanlıurfa İl Müdürlükleri harekete geçti. Valilik baba Mehmet Filiz ve mahalle muhtarı için bir araç tahsis etti ve Şanlıurfa’ya gidebilmeleri için özel izin verildi.

KAVUŞMA HEYECANI

  • Baba Urfa’ya gelince bu kez de iki günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Bakanlık bir kez daha valilikle irtibata geçerek baba Mehmet Filiz’i ikizlerine kavuşturdu. Engeller aşıldı, ikizler babalarına dün kavuştu. Baba özel izinle Kırşehir’e döndü.
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