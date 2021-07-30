Koronavirüs Almanyadan seyahat kararı 1 Ağustosta başlayacak
DÜNYA

Almanya'dan seyahat kararı: 1 Ağustos'ta başlayacak

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) şartı getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi AA
Almanyadan seyahat kararı: 1 Ağustosta başlayacak
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Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu Kovid-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi. Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi. Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

  • Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.

Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya Kovid-19 geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular önlemden muaf tutulacak. Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, on günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.

Ülkedeki Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 454 yeni vaka sayısı kaydedildi.

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