Aradaki fark itiraf ettirdi: Norveç'ten 14 kat fazla ölüm sayısına sahip olan İsveç'ten yanlış yaptık itirafı geldi

Avrupa'da sokağa çıkma yasaklarını uygulamaya başlayan ve vrüse kaşrı en erken önlem alan ülkelerden biri olan Norveç Haziran ayında normal hayata geçiş hazırlığı başladı. Ülkede 8 bin 34 vaka görülürken ölü sayısı ise 209'da kaldı.

Ancak komşusu İsveç'te işler biraz daha kötü gitti. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmekle birlikte gündelik hayatın devam ettiği ve sürü bağışıklığı stratejisi uygulanan İsveç'te ölüm sayısı 3 bin vaka sayısı ise 26 bine çıktı.

Ölüm oranının Norveç'ten 14 kat daha fazla olduğu İsveç'te hükümet yetkilileri hata yapıldığını kabul etmeye başladı.

Fox News'e konuşan İsveç'in ABD büyükelçisi Karin Ulrika Olofsdotter, 'Tabii ki bu büyük bir başarısızlık ama üzerinde çalışıyoruz.' açıklamasını yaptı.

Virüsle mücadele danışma kurulundan Anders Tegnell ise, 3 bini bulan ölüm sayısını 'korkunç derecede büyük bir sayı' olarak nitelendirdi.