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Koronavirüs Aradaki fark itiraf ettirdi Norveçten 14 kat fazla ölüm sayısına sahip olan İsveçten yanlış yaptık itirafı geldi
DÜNYA

Aradaki fark itiraf ettirdi: Norveç'ten 14 kat fazla ölüm sayısına sahip olan İsveç'ten yanlış yaptık itirafı geldi

Norveç'te koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile hayat normale dönerken vaka sayısının giderek arttığı İsveç'ten "Yanlış yaptık" itirafı geldi. Okulların açılmaya başladığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı Norveç'te ölüm sayısı 209. Koronavirüse karşı hiçbir önlem almayan ve sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç'te ise bu sayı 3 bin. Virüsle mücadele danışma kurulundan Anders Tegnell, ölüm sayısını 'korkunç derecede büyük bir sayı' olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç'te vaka sayısı 24 bini aştı.
İsveç'te vaka sayısı 24 bini aştı.

Avrupa'da sokağa çıkma yasaklarını uygulamaya başlayan ve vrüse kaşrı en erken önlem alan ülkelerden biri olan Norveç Haziran ayında normal hayata geçiş hazırlığı başladı. Ülkede 8 bin 34 vaka görülürken ölü sayısı ise 209'da kaldı.

Ancak komşusu İsveç'te işler biraz daha kötü gitti. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmekle birlikte gündelik hayatın devam ettiği ve sürü bağışıklığı stratejisi uygulanan İsveç'te ölüm sayısı 3 bin vaka sayısı ise 26 bine çıktı.

Ölüm oranının Norveç'ten 14 kat daha fazla olduğu İsveç'te hükümet yetkilileri hata yapıldığını kabul etmeye başladı.

Fox News'e konuşan İsveç'in ABD büyükelçisi Karin Ulrika Olofsdotter, 'Tabii ki bu büyük bir başarısızlık ama üzerinde çalışıyoruz.' açıklamasını yaptı.

Virüsle mücadele danışma kurulundan Anders Tegnell ise, 3 bini bulan ölüm sayısını 'korkunç derecede büyük bir sayı' olarak nitelendirdi.

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