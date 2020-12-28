Koronavirüs Aşı 2 gün gecikecek
TÜRKİYE

Aşı 2 gün gecikecek: Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi?

Aşı 2 gün gecikecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası nedeniyle aşıların gelişinin 1-2 gün ertelendiğini duyurdu. Aşıların dün gece Çin’den yola çıkması bekleniyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası nedeniyle aşıların gelişinin 1-2 gün ertelendiğini duyurdu. Aşıların dün gece Çin’den yola çıkması bekleniyordu.

  • Koca Twitter’daki hesabından şu açıklamayı yaptı: “Pekin’deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz”. Koca, mesajın altında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine yer verdi.

VAKA SAYISI AZALIYOR

Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca verilere ilişkin olarak, “Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz” yorumunu yaptı.

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