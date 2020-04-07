Askeri fabrikadan harekat bölgesine: Seferberlik ilan edildi

Muadil ilaç üretimi için MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğünde henüz üretime geçilemezken, formülasyon ve temin süreci devam ediyor.

DAHA ETKİN ÇALIŞACAK

MSB İlaç Fabrikası, yeni teçhizatlarla güçlendiriliyor. Bunun için pazar araştırmaları yapıldı, tedarik çalışmalarına odaklanıldı. Bu doğrultuda bazı ekipler Tayvan’a giderek alım yaptı. Salgının ardından önemi daha da artan MSB İlaç Fabrikasının, önümüzdeki süreçte daha da etkin çalıştırılması bekleniyor. Yine Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve TSK Dikimevi Komutanlıklarında bez maske ve koruyucu tulum imalatı da sürüyor. Buralarda da üretimi arttırmak üzere altyapı, yeni makine ve teçhizatlarla güçlendirildi.

ÖNCELİK HAREKAT BÖLGELERİNE

Üretilen malzemelerle önce TSK’ya bağlı unsurların ihtiyaçları karşılanıyor, önümüzdeki süreçte üretilen ürünlerin ihtiyaç sahibi diğer kurumlara ve halka da sunulması planlanıyor. Burada öncelik harekat bölgelerine veriliyor. Hangi görevlerde hangi personelin maske takmalarının zorunlu olduğu da belirlendi.