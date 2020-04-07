Koronavirüs Askeri fabrikadan harekat bölgesine Seferberlik ilan edildi
TÜRKİYE

Askeri fabrikadan harekat bölgesine: Seferberlik ilan edildi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm kurumlar çalışırken Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı askeri fabrikalar da muadil ilaç, maske ve dezenfektan ile solum cihazı üretimi konusunda seferber edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muadil ilaç üretimi için MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğünde henüz üretime geçilemezken, formülasyon ve temin süreci devam ediyor.

DAHA ETKİN ÇALIŞACAK

MSB İlaç Fabrikası, yeni teçhizatlarla güçlendiriliyor. Bunun için pazar araştırmaları yapıldı, tedarik çalışmalarına odaklanıldı. Bu doğrultuda bazı ekipler Tayvan’a giderek alım yaptı. Salgının ardından önemi daha da artan MSB İlaç Fabrikasının, önümüzdeki süreçte daha da etkin çalıştırılması bekleniyor. Yine Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve TSK Dikimevi Komutanlıklarında bez maske ve koruyucu tulum imalatı da sürüyor. Buralarda da üretimi arttırmak üzere altyapı, yeni makine ve teçhizatlarla güçlendirildi.

ÖNCELİK HAREKAT BÖLGELERİNE

  • Üretilen malzemelerle önce TSK’ya bağlı unsurların ihtiyaçları karşılanıyor, önümüzdeki süreçte üretilen ürünlerin ihtiyaç sahibi diğer kurumlara ve halka da sunulması planlanıyor. Burada öncelik harekat bölgelerine veriliyor. Hangi görevlerde hangi personelin maske takmalarının zorunlu olduğu da belirlendi.

Askeri fabrikada ilaç seferberliği: Koronavirüse karşı üretilen ilacın muadili üretilecek
DÜNYA
Askeri fabrikada ilaç seferberliği: Koronavirüse karşı üretilen ilacın muadili üretilecek
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