Koronavirüs Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Koca, ''Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale; en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğunu açıkladı.

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

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