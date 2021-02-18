Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Koca, ''Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 18 Şubat 2021, 15:11 Son Güncelleme: 18 Şubat 2021, 15:43 DHA