Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Randevusuz gelmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak.
Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum.
Sinovac’ta aksama yok."
MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.
MERHABA. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021