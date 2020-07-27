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Koronavirüs Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert OBrein koroanvirüse yakalandı
DÜNYA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein koroanvirüse yakalandı

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein.

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

  • Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

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