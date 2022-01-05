Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama Pozitif vakalarda karantina süresi yedi güne düşürüldü
TÜRKİYE

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Pozitif vakalarda karantina süresi yedi güne düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Pozitif vakaların karantina süresinin yedi güne indirildiğini duyuran Bakan Koca, "Pozitif vakaların 5'inci gün test yaptırmaları durumunda test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Pozitif vakalarda karantina süresi yedi güne düşürüldü
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yazılı bir açıklamada bulundu.

"HASTANE YÜKÜNDE ARTIŞ GÖZLENMEDİ"

Bakan Koca, "Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır." dedi.

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KARANTİNA SÜRESİ YEDİ GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

  • Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildiğini ifade eden Bakan Koca, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler." açıklamasında bulundu.

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"Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir." diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."

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