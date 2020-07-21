Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kurban Bayramında risk daha fazla, vaka sayısı artabilir Türkiye bir bayrama daha koronavirüs salgınının gölgesinde giriyor. Ramazan Bayramında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı ancak benzer bir kısıtlamanın Kurban Bayramında olmaması bekleniyor. Toplumda kurallara uyanlar kadar uymayanların olduğunu hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Bayramda telaş sırasında kurallara uyulup uyulmayacağı konusunda ciddi endişelerim var. Bayram sonrası vakalarda bir miktar artış yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Hasan Hız 21 Temmuz 2020, 08:35 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2020, 09:16 Yeni Şafak