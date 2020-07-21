Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kurban Bayramında risk daha fazla, vaka sayısı artabilir

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte hem kalabalıkta hem de risklerde artış yaşanıyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ile birlikte vaka sayısında azalma yaşanmıştı.
- Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte hem sokaklardaki kalabalıkta hem de salgın riskinde daha fazla artış yaşandı. Bu durum riskleri beraberinde getirdi.
Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, bayram telaşı sırasında kuralların unutulabileceğini belirterek, "Kurban Bayramı sonrası vaka sayısında bir miktar artış yaşanmasını bekliyorum" diye konuştu.
KORONAVİRÜS HAYVANLARDAN İNSANA GEÇMİYOR
"Kurban etinden salgın bulaşır mı?" sorusuna yanıt veren Özlü, şöyle konuştu:
- "Koronavirüsün hayvanlardan insanlara geçmediği biliniyor ancak insanlardan etlere bulaş olabilir. Pişirdikten sonra sorun kalmıyor. Yine birkaç saat beklenirse virüsler etkisiz kalacaktır"
KURBAN FİYATLARI BU YIL NE KADAR?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Büyükbaşta canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacak.
İzmir, Ankara ve İstanbul'daki kurban fiyatları şöyle:
- Büyükbaş kurban fiyatları:
- İstanbul : 27-28 lira,
- Ankara : 22-28 lira,
- İzmir : 20-30 lira
- Küçükbaş kurban fiyatları:
- İstanbul : 28-30 TL,
- Ankara : 25-30 TL
- İzmir : 25-35 TL