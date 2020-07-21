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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü Kurban Bayramında risk daha fazla, vaka sayısı artabilir
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kurban Bayramında risk daha fazla, vaka sayısı artabilir

Türkiye bir bayrama daha koronavirüs salgınının gölgesinde giriyor. Ramazan Bayramında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı ancak benzer bir kısıtlamanın Kurban Bayramında olmaması bekleniyor. Toplumda kurallara uyanlar kadar uymayanların olduğunu hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Bayramda telaş sırasında kurallara uyulup uyulmayacağı konusunda ciddi endişelerim var. Bayram sonrası vakalarda bir miktar artış yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Bilim Kurulu Üyesi, kurallara uyulmaması durumunda bayram sonrası vakalarda artış yaşanacağını söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi, kurallara uyulmaması durumunda bayram sonrası vakalarda artış yaşanacağını söyledi.

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte hem kalabalıkta hem de risklerde artış yaşanıyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ile birlikte vaka sayısında azalma yaşanmıştı.

  • Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte hem sokaklardaki kalabalıkta hem de salgın riskinde daha fazla artış yaşandı. Bu durum riskleri beraberinde getirdi.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, bayram telaşı sırasında kuralların unutulabileceğini belirterek, "Kurban Bayramı sonrası vaka sayısında bir miktar artış yaşanmasını bekliyorum" diye konuştu.

KORONAVİRÜS HAYVANLARDAN İNSANA GEÇMİYOR

"Kurban etinden salgın bulaşır mı?" sorusuna yanıt veren Özlü, şöyle konuştu:

  • "Koronavirüsün hayvanlardan insanlara geçmediği biliniyor ancak insanlardan etlere bulaş olabilir. Pişirdikten sonra sorun kalmıyor. Yine birkaç saat beklenirse virüsler etkisiz kalacaktır"

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama: Kurban etinde bulaş riski olabilir
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama: Kurban etinde bulaş riski olabilir

KURBAN FİYATLARI BU YIL NE KADAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Büyükbaşta canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacak.

İzmir, Ankara ve İstanbul'daki kurban fiyatları şöyle:

  • Büyükbaş kurban fiyatları:
  • İstanbul : 27-28 lira,
  • Ankara : 22-28 lira,
  • İzmir : 20-30 lira
  • Küçükbaş kurban fiyatları:
  • İstanbul : 28-30 TL,
  • Ankara : 25-30 TL
  • İzmir : 25-35 TL

Kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaşlar 19 liradan küçükbaşlar 22 liradan başlıyor
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Kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaşlar 19 liradan küçükbaşlar 22 liradan başlıyor
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