Koronavirüs Biontechte 3 doz başladı
TÜRKİYE

Biontech’te 3. doz başladı

Biontech aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçenlere 3. doz uygulanmasına dün başlandı. Vatandaşlar hastanelere koşarken, 70 yaşındaki Ahmet Uzun, “Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum” dedi. Aşılamada 60 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara öncelik tanınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Biontech’te 3. doz başladı
70 yaşındaki Ahmet Uzun, “Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum” dedi

Sağlık Bakanlığının ‘mRNA aşısı olanlara hatırlatma dozu’ kararı sonrası vatandaşlar hastaneye koştu. İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve sağlık çalışanlarına üçüncü dozları uygulanmaya başladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hatırlatma dozunu yaptıran Ahmet Uzun (70), sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Herkesi aşı olmaya davet eden Uzun, “Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum.” dedi.

Nurettin Yiyit
Nurettin Yiyit

KOVİD’İ YOK EDECEĞİZ

Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, mRNA aşılarında hatırlatma dozu uygulamasına ilişkin “Şimdi antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı.” dedi. 18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90’ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80’e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Yiyit, “Bu kadar kazanımı kaybetmeme adına artık antikorları düşenlerin antikorlarını tekrar yükseltme zamanı. Bunu SinoVac için yapmıştık, hatırlatma dozuyla tekrar antikorlarını yükselttik. mRNA aşısı olanların da belli bir zamandan sonra antikorlarının düşebileceğini hep öngörmüştük. Bilim Kurulu’nda tartışıp bu kararı aldık.” şeklinde konuştu. Yiyit, “3. dozları vakti geldiğinde iyi bir şekilde uygulayabilirsek Kovid’in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz, hatta yok edeceğiz. Bu trend bozulmazsa onu mevsimsel bir hastalığa doğru itebiliriz.” diye konuştu.

Gerekirse 4. dozu da olurum

  • İzmir’de de Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğine gelen vatandaşlar doktorların yaptığı kontrollerin ardından hatırlatma dozlarını oldu. Aşı olan 61 yaşındaki Selma Yılmaz, “Kovid-19’a yakalanmadım. 4. doz aşı açılırsa onu da olurum. Çünkü sağlıklı kalmak istiyorum. Aşı karşıtlarına Allah akıl versin.” dedi. Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlardan 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, “Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın.” ifadesini kullandı. Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi.

İstanbul kızarıyor

İstanbul’da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaşan kentte, geçtiğimiz ay başında bu oran 251 idi. Her geçen gün tırmanışa geçen vaka sayıları dolayısıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası yine kızardı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Ümraniye ve Sultangazi gibi birçok ilçe yüksek riskli yerler olarak gösteriliyor.

BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü doz uygulaması başlıyor
KORONAVİRÜS
BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü doz uygulaması başlıyor
Avrupada nefes aldı

Avrupa'da nefes aldı

​​Sarı lacivertliler, Belçika temsilcisini 3 golle geçti.
Salladık ama yıkamadık

Salladık ama yıkamadık

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında galibiyeti kaçırdı.
Niye ağız değiştirdiniz

Niye ağız değiştirdiniz

​Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, PKK-HDP mesajları için kulislerde 4 senaryo konuşuluyor.
Felaket tellallarına prim yok

Felaket tellallarına prim yok

"​Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."
Eş zamanlı spekülasyon

Eş zamanlı spekülasyon

​Erdoğan'ın sağlığı hakkında sosyal medya ve borsada spekülasyon yapıldı.
Esed’in mektup arkadaşı Kim

Esed’in mektup arkadaşı Kim

​Esed ile Kim Jong-un sadece bu yıl 12 kez mektuplaşmış.

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

Suriyelilerin dönüşüne 4’lü inisiyatif

​Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak; Suriyelilerin ülkesine dönmelerini sağlayacak formül için çalışıyor.
27 mühendis TOGG için vatanında

27 mühendis TOGG için vatanında

2022 sonunda banttan inecek.
Biontech’te 3. doz başladı

Biontech’te 3. doz başladı

​60 yaş ve kronik hastalar öncelikli.
Mossad ajanları Sudan’da

Mossad ajanları Sudan’da

Sudan'daki darbeyi destekleyen İsrail, şimdi de arabuluculuk için Mossad'ı görevlendirdi.

Sosyal medyayı <br>sallayan gol

Sosyal medyayı
sallayan gol

Tecrübeli yıldız eski günlerinden resital sundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.