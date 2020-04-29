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Koronavirüs Biraz daha dişimizi sıkacağız Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz
TÜRKİYE

Biraz daha dişimizi sıkacağız: Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerini belirlenen takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça üretim çarklarının hızla dönmeye ve kasaların dolmaya başlayacağını söyledi. Vatandaşlardan bir süre daha fedakarlık isteyen Erdoğan, “Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız” dedi. Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, maruz kalınan Kovid-19 salgınının, en küçük bir rehavete, en küçük bir gevşemeye izin vermeyen, hemen yeniden hortlama potansiyeli olan sinsi bir özelliğe sahip olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

SIKINTILARI GAYET İYİ BİLİYORUZ

Elde edilen neticelerin, devreye alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Hastalıktan yakamızı kurtarabilmemiz için bu tedbirleri uygulamaya tavizsiz şekilde devam etmemiz gerekiyor. Milletimizin bu süreçte neler yaşadığının elbette farkındayız.

65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını unutmuyoruz. Faaliyetlerine ara veren işletmelerin sahiplerinin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.”

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NETİCEYE DOĞRU YAKLAŞIYORUZ

  • “Kimi zaman 4 güne kadar varan sokağa çıkma yasaklarının insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız.”

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 1,5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren, metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine, şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize, milletimizin bu sıkıntılı döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan herkese, şahsım adına, milletim adına ve partim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanında verilen desteklerle her kesimden vatandaşın bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle ekonomik olarak alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesine özel önem verdik. İki ayrı grup halinde 4,4 milyon haneye biner lira nakit desteği sağladık. Üçüncü faz nakit desteği için başvurular 4,5 milyonu buldu.”

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200 MİLYAR LİRALIK DESTEK

“Ayrıca esnaf sanatkardan sanayiciye kadar reel kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini uygulamaya koyduk. Geliri azalan veya tamamen kesilen çalışanlar için pek çok programı hayata geçirdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Bu, Türkiye’de doğrudan reel sektöre ve en alt gelir grubuna verilmiş en büyük destek rakamıdır.”

EN AZ HASARLA ATLATALIM

“Eskiden Türkiye, bu tür büyük kaynakları, batan bankalar, çarçur edilen projeler, bitmeyen yatırımlar, sebepsiz krizlerin bedellerini ödemek için kullanırdı. Şimdiyse biz ülkenin kaynaklarını doğrudan millet için harekete geçiriyor, sarf ediyoruz. Bu, ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, istikbali için harcanan her kuruş doğru yere gitmiş demektir. Salgın tedbirlerini belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Yeter ki bu salgını bir an önce ve en az hasarla geride bırakabilelim.”

Sürecin lokomotifliğini yapacağız

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki değişimin mahiyetinin, ülkenin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ettiğine değinerek, “Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip hazırlıklarımızı süratle tamamlayıp çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizin son 18 yılında yapılan ve Cumhuriyet döneminin tamamını katlayan başarıların mimarı AK Parti olarak inşallah bu sürecin de lokomotifliğini yapacağız. Salgın krizi başta olmak üzere ülkemizin yaşadığı her sorun, her sıkıntı, her tehdit bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti’nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha da güçlendirmenin gayreti içinde olacağız. Bu konuda en büyük görev sizlere düşüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

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