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Koronavirüs Bozcaada doldu, turizmciler uyardı Rezervasyonsuz yola çıkmayın
TÜRKİYE

Bozcaada doldu, turizmciler uyardı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinden sonra turist akınına uğruyor. Son olarak dört günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu. Tatilcilerimizinden ricamız feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için Bozcaada'ya gelmeden rezervasyon yaptırmalarıdır" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bozcaada'daki işletmelerin yüzde 95'i doldu.
Bozcaada'daki işletmelerin yüzde 95'i doldu.

Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Bayram tatili öncesinde 4 bin 300 konaklama tesisindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Adadaki işletme sahipleri, tatile geleceklerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için önceden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyledi.

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Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan’a kadar kapandı

"Sıkıntı çekmemeniz için rezervasyon yaptırın"

Bozcaada'da konaklama tesislerinin Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştığını belirten BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, "Feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Yavuz, Misafilerimize önerimiz rezervasyon yaptırmadan bu süreçte Bozcaada'mıza gelmemeleri ve geldiklerinden de maske, sosyal mesafe gibi kurallara da dikkat etmelerini istiyoruz. Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu. Tatilcilerimizinden ricamız Bozcaada'ya gelmeden rezervasyon yaptırmalarıdır" dedi.

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  • Restoran işletmecisi Cenk Kayhan, Her bayram olduğu gibi, bu Kurban Bayramı'nın da yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Tüm Ege sahilleri doluymuş. Bozcaada'da yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Biz de restoranımızla kurban bayramına hazırız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık diye konuştu.

Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan’a kadar kapandı
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Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan’a kadar kapandı

"Tatilcilerimizden kurallara dikkat etmelerini istiyoruz"

Bayram hazırlıklarına devam ettiklerini belirten kafe işletmecisi Fahri Bulut ise, "Bozcaada olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Temmuz ayı başından bu yana gözle görünen bir yoğunluk var. Kurban Bayramı'nda da bu yoğunluğu fazlasıyla yaşayacağız. Hatta bayramdan sonraki haftada bir yoğunluk bekleniyor. Adaya gelecek tatilcilerimizinden pandemi süresince sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve dezenfektan kullanarak, kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Keyifli bir tatil geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Bozcada tedbirleri sıkı tuttu hiç vaka yok
FOTOĞRAF 20
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Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleriyle, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesiyle, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.
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Türkiye’de 11 Mart’ta görülen koronavirüsün ardından, anakaradan uzak olmak isteyen tatilciler ve yazlıkçılar, Bozcaada ilçesine geçiş yapmak istedi. Ada’da oluşmaya başlayan kalabalık nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) bir dizi önlemler aldı.
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Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü. İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, adaya ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor.
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Adaya gelecek olanların vücut ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Daha sonra ikamet edecekleri adresleri ekiplere bildiren vatandaşlara, 14 gün sosyal izolasyon kuralları hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Süreç boyunca adaya gelenlerin evlerinde olup olmadıkları her gün denetleniyor. Sosyal izolasyon kurallarına uymayanlara 3 bin 180 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.
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İnşaat malzemesi yüklü araçların da geçişleri Kaymakamlık izniyle gerçekleştiriliyor. Adaya koronavirüs tedbirleri kapsamında inşaat sektöründe çalışacak işçi girişleri de yasaklandı.
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Cenaze ve ilaç ihtiyacı doğan özel durumlar için özel feribot seferleri yapılıyor. Adaya gelen özel ya da balıkçı teknelerine, teknede, tuvalet, duş gibi barınma imkanları varsa içindekilerin dışarıya çıkmaması kaydıyla iskeleye bağlanmasına izin veriliyor. Market ihtiyaçları ise kolluk güçlerince temin ediliyor.
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Duş, tuvalet gibi temel barınma imkanları olmayan teknelerin iskeleye bağlanmasına izin verilmiyor. Bozcaada Belediyesi ekipleri tarafından, ada halkının ihtiyaçları alınan siparişlerin evlerine kadar teslim edilmesiyle sağlanıyor. Her hafta 300 ailenin pazar ihtiyacı karşılanıyor. Halka ücretsiz maske dağıtılıyor.
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Kaymakamlık tarafından tarım için fide dağıtımı yapılıyor. Ada’da koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 31 Mayıs’a kadar kapatılmasının ardından ada sokakları sessizliğe bürünmüş durumda.
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Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Mart ayının ikinci haftasından itibaren ülkemiz koronavirüs ile ciddi anlamda mücadele ediyor. Bozcaada olarak biz de tabi ki devletimizin almış olduğu önlemler çerçevesinde Valiliğimizle koordineli bir şekilde, Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelgelere harfiyen uyarak, Bozcaada’nın sahip olduğu imkanlardan dolayı, ada ilçesi olmasından kaynaklı ilave aldığımız tedbirler var.
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Biz sürecin başından beri konuyu hassasiyetle, ciddiyetle takip edip, koronavirüsün adamıza ulaşmaması için tüm önlemleri aldık. Bu doğrultuda adaya olan gemi seferlerini adamızdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adadan anakaraya, anakaradan adaya insan hareketliliğini minimize edecek şekilde planladık.
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Haftada bir sefer olarak bunu uyguluyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördüğümüz zaman ek ilave seferler de yapabiliyoruz. Sürecin başından beri kararlı mücadelemiz devletimizin tüm kurumları ve vatandaşlarımız aldığı tedbirler, hassasiyetlerinden ve tedbirlere uymalarından dolayı adamızda çok şükür bugüne kadar pozitif vaka görülmedi dedi.
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Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise kamu kurumlarının eşgüdüm içerisinde çalıştığını belirterek, Çok doğal olarak Bozcaada’nın kapalı bir ekosistem olması ve anakaradan bağımsız bir nokta olması dolayısıyla devletimizin genel kararları yanında burada özel bir takım uygulamalara gidilmek zorunluluğu vardı. Biz çok şanslı bir şehirde bu tedbirleri çok önceden alarak adamıza şu ana kadar koronavirüs tehdidini yaklaştırmamayı başardık.
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Bozcada tedbirleri sıkı tuttu hiç vaka yok
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.


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