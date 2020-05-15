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Koronavirüs Camiye seccadeyle gidilecek Tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak
TÜRKİYE

Camiye seccadeyle gidilecek: Tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak

Salgın nedeniyle kapatılan camilerin ne zaman açılacağı netleşmedi. Açıldığında cemaatten kendi seccadesini getirmesi istenecek. 10 metrekarede 1 kişiye izin verilecek. Girişe dezenfektan koyulacak ve maske zorunlu olacak. Namazın ilk başlarda cemaatin nispeten az olduğu vakitlerle sınırlı olması bekleniyor. Bayram namazı ise mümkün görünmüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 55 gündür camiler de kapalı. Kademeli olarak atılacak adımlar kapsamında 5 ayda tamamen normalleşme hedeflenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün “Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye’de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur “ dedi.

Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi camilerde normalleşme de Koronavirüs Bilim Kurulu’nun vize vereceği bir takvim içinde uygulamaya sokulacak.

BAYRAM NAMAZI YOK

Camilerin açılmasıyla birlikte geçerli olacak tedbirlerin yer alacağı plan yayımlanacak. Plan cami cemaatlerine yol göstermek amacını taşıyacak. İlk etapta toplu namazların katılımın nispeten az olduğu vakit namazları ile sınırlı kalacağı dile getiriliyor. Şu anki şartlara göre bayram namazının camilerde kılınmasının mümkün görülmediği ifade ediliyor.

Camilerin açılması durumunda cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi önerilecek.

MASKE ZORUNLU

  • Yaklaşık 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceği ve iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği ifade ediliyor. Her cami girişinde dezenfektan bulundurulacak. Camide ibadet etmek isteyenler maske takmak zorunda olacak. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük bir takip gerçekleşebilmesi için camiye gelenlerin ismi ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacağı ifade ediliyor.

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