Koronavirüs Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19a karşı aşılamaya başlıyor
DÜNYA

Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlıyor

Çin’de 3-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlıyor
Çin aşılama çalışmalarına hız verdi.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin merkezindeki Hubey ile Hunan, güneyindeki Hainan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinin sağlık komisyonları, 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanacağını açıkladı.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Fucien ve Anhui eyaletlerinde de ilerleyen günlerde söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasına başlanacağı duyuruldu.

Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu.

Hainan eyaletinin başkenti Haikou’daki Çangliu Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, velilerin 3-11 yaşlarındaki çocuklarını getirip aşılarını yaptırabilecekleri ifade edildi. Cıcieang eyaletindeki Çucou kentindeki bir yerel halk sağlık merkezi de kentteki okullardan gelen öğrenci gruplarının aşılarını yapacaklarını kaydetti.

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Sağlık komisyonları, çocuklara, Çinli Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin ürettiği inaktif aşılardan en az üç hafta arayla iki doz uygulanacağını bildirdi.

Formülünde virüsün zayıflatılmış versiyonunu barındıran inaktif aşılar, zayıf uyaran aracılığıyla vücutta virüse karşı doğal bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefliyor.

Kovid-19, 18 yaşından küçükleri, yetişkin nüfusa göre daha az etkiliyor. Virüse yakalandıklarında hastalığı hafif semptomlarla atlatan çocuklar, taşıyıcı olarak aile içinde bulaşa sebep olabiliyor.

Çin’de eylülde Fucien eyaletinde görülen yerel kaynaklı vakalar, bir ilköğretim okulu öğrencileri aracılığıyla yayılmıştı. Enfeksiyon kapan çocukların yüzde 40’ının 12 yaş altı olduğu bildirilmişti.

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