Koronavirüs Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
DÜNYA

Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek

Çin, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından son 3 yılda salgın tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıvereceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
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Hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, Kovid-19 bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.

Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, "zamanında ve uygun şekilde" salıverilmesi gerektiği belirtildi.

Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti. Söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.

Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.

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