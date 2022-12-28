Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada: 2023'te bir milyon kişi ölebilir

Çin, bu ayın başlarında koronavirüs salgınına karşı katı uygulamaları içeren "sıfır vaka" stratejisinden geri adım attı. Vakaların arttığı ülkede hastaneler, aşırı yoğunluktan muzdarip. Chengdu şehrindeki Huaxi Hastanesi için ambulans şoförlüğü yapan bir kişi, "30 yıldır bu işi yapıyorum ve bu, şu ana kadar bildiğim en yoğun hal." ifadesini kullandı.

ACİL SERVİSLER DOLDU TAŞTI

Hastaneye ambulansla gelenlerin çoğuna, nefes almalarına yardımcı olması için oksijen tüpü veriliyor. Acil servisin ecza bölümünde çalışan personel ise "Neredeyse tüm hastalar koronavirüslü" diye konuştu. Uluslararası sağlık uzmanları, gelecek yıl Çin'de virüs kaynaklı en az 1 milyon ölümün gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

SEYAHAT KURALLARINDA GÜNCELLEME

Çinli yetkililer, ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunun 8 Ocak itibarıyla sonlandırılacağını açıklamıştı.

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DÜNYA Vakalar artışa geçince harekete geçtiler: Çin'den gelenler için Kovid-19 önlemi alınacak

FOTOĞRAF 8 Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti. VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer. ‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400. DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı. Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var. VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde: 1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor. DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu. Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin yine sıkı tedbirler, artan vakalar ve halk isyanlarıyla gündemde. Peki Çin yeni bir durumla mı karşı karşıya?

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