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Koronavirüs Dışişleri Bakanı Linde ülkesinde tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşenün Türkiyeye getirilmesini değerlendirdi İsveç sağlık sistemi can kurtarıyor
DÜNYA

Dışişleri Bakanı Linde ülkesinde tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşen'ün Türkiye'ye getirilmesini değerlendirdi: İsveç sağlık sistemi can kurtarıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ülkesinin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri açıkladı. Bakan Linde, korona teşhisi konulmasına rağmen tedavi edilmemesi üzerine İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşen'e ilişkin "İsveç sağlık sistemi can kurtarıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Ann.
Dışişleri Bakanı Ann.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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KORONAVİRÜS
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk vatandaşı eve gönderilince kızı isyan etti

SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜVENLİ

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi konusuna da değinen Linde, ''İsveç'in sağlık sitemi son derece güvenli ve binlerce insanın hayatını kurtarıyor'' değerlendirmesini yaptı.

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken ailesine devlet kucak açtı: Özel uçak almaya gitti
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'HAYAT OLAĞAN AKIŞINDA' ALGISI DOĞRU DEĞİL

''İsveç hükümeti, koronavirüse yönelik çok sert önlemler aldı. Hükümet, bu önlemleri yasaklayarak değil de halkın önlemleri uymasını isteyerek aldı. Buna örnek verecek olursak, Paskalya Bayramı'nda kimsenin başka bir yere gitmemesini, evde kalmasını önerdik. Buna halkın yüzde 96'sı uydu. Bundan dolayı hükümet yasaklama değil de önerilerle hareket ediyor.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
OYNAT 02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi.


  • Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2270'e, virüsü taşıyanların sayısı da 18 bin 700'e yükseldi.
  • Salgında 16 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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