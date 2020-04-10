DSÖ: Türkiye koronavirüs ile mücadelede örnek bir ülke ve süreci şeffaf yürütüyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele ile dünyaya örnek bir ülke olduğunu belirtti. DSÖ Temsilcisi Ursu ayrıca, Türkiye'nin süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü ve verileri eletronik ortamlarda doğru yaptığını ifade etti.

Haber Merkezi 10 Nisan 2020, 01:33 Son Güncelleme: 10 Nisan 2020, 01:39 AA