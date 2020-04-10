DSÖ: Türkiye koronavirüs ile mücadelede örnek bir ülke ve süreci şeffaf yürütüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.
Türkiye örnek ve şeffaf bir ülke
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.
Turkey is an exemplary country thanks to its diagnostic capacity and tremendous efforts in treatment in its fight against COVID-19. Turkey is also running this process transparently by sharing accurate case and mortality data electronically.@hans_kluge @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/9rR9xdU7Yj
Turkey is an exemplary country thanks to its diagnostic capacity and tremendous efforts in treatment in its fight against COVID-19. Turkey is also running this process transparently by sharing accurate case and mortality data electronically.@hans_kluge @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/9rR9xdU7Yj— Dr Pavel Ursu (@DrPavelUrsu) April 9, 2020