DSÖ'den yeni COVID-19 varyantı nedeniyle maske uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin, hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruri olduğunu ifade etti.