Koronavirüs DSÖden yeni COVID-19 varyantı nedeniyle maske uyarısı
DÜNYA

DSÖ'den yeni COVID-19 varyantı nedeniyle maske uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un alt varyantı "XBB.1.5"in yayılım hızına dikkat çekerek uzun mesafe uçuşlarda yolculara maske takmaları tavsiyesinde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
DSÖden yeni COVID-19 varyantı nedeniyle maske uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "XBB.1.5" alt varyantının Avrupa'da artış gösterdiğine dikkat çekti.

DSÖ'nün Avrupa Kıdemli Acil Durum Sorumlusu Catherine Smallwood, yolculara, uzun mesafeli uçuş gibi yüksek riskli ortamlarda maske takmalarını tavsiye etti.

ENFESİYON DALGALANMASI OLACAK MI?

Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar tespit edilen en bulaşıcı Omicron alt varyantı olan XBB.1.5'in, 7 Ocak'ta biten haftada ABD'deki COVID-19 vakalarının yüzde 27,6'sını oluşturduğunu duyurdu.

Söz konusu alt varyantın küresel bir enfeksiyon dalgasına neden olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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