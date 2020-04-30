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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 230 bin 433'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 228 bin 394 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 7 bin 136 kişi de iyileşti.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 64 bin 572 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 61 bin 669 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 236 bin 899, İtalya 203 bin 591, Fransa 166 bin 420, İngiltere 165 bin 221, Almanya 161 bin 539, Türkiye 117 bin 589, Rusya 106 bin 498, İran 93 bin 657, Çin 82 bin 862, Brezilya 79 bin 685, Kanada 51 bin 597, Belçika 47 bin 859, Hollanda 38 bin 802, Peru 33 bin 931, Hindistan 33 bin 62, İsviçre 29 bin 407, Ekvador 24 bin 675, Portekiz 24 bin 505, Suudi Arabistan 21 bin 402, İsveç 20 bin 302, İrlanda 20 bin 253, Meksika 17 bin 799, Singapur 16 bin 169, İsrail 15 bin 870, Pakistan 15 bin 759, Avusturya 15 bin 452, Şili 15 bin 135, Japonya 13 bin 965, Belarus 13 bin 181, Polonya 12 bin 781, Katar 12 bin 564, Romanya 11 bin 978, Birleşik Arap Emirlikleri 11 bin 929, Güney Kore 10 bin 765 ve Ukrayna 10 bin 406."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 27 bin 682, İngiltere 26 bin 97, İspanya 24 bin 275, Fransa 24 bin 87, Belçika 7 bin 501, Almanya 6 bin 467, İran 5 bin 957, Çin 4 bin 633, Brezilya 5 bin 513, Hollanda 4 bin 711, Türkiye 3 bin 81, Kanada 2 bin 996, İsveç 2 bin 462, Meksika 1732, İsviçre 1716, İrlanda 1190, Hindistan 1079, Rusya 1073, Portekiz 973, Peru 943, Ekvador 883, Romanya 693, Polonya 628, Avusturya 584, Japonya 425, Pakistan 346, Ukrayna 261, Güney Kore 247, İsrail 219, Şili 216, Suudi Arabistan 157, Birleşik Arap Emirlikleri 98, Belarus 84, Singapur 14, Katar 10."

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