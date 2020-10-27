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Koronavirüs Dünyada salgının bilançosu ağırlaşıyor Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
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Dünyada koronavirüs vaka sayısı: En çok vaka hangi ülkelerde görüldü

Dünyada salgının bilançosu ağırlaşıyor: Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyonu geçti. ABD, 8 milyon 977 bin 593 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 167 bin 780 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 44 milyon 17 bin 755 oldu.

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Vaka sırlamasında ilk sırada yer alan ülkeler

ABD, 8 milyon 977 bin 593 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 7 milyon 974 bin 963 vaka ile Hindistan, 5 milyon 415 bin 671 vaka ile Brezilya, 1 milyon 547 bin 774 vaka ile Rusya, 1 milyon 165 bin 278 vaka ile Fransa, 1 milyon 156 bin 498 vaka ile İspanya, 1 milyon 102 bin 301 vaka ile Arjantin, 1 milyon 25 bin 52 vaka ile Kolombiya, 917 bin 575 vaka ile İngiltere ve 895 bin 326 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 167 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 301 bin 111 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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