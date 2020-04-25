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Koronavirüs East-Mede Kovid-19 darbesi Yunanistan bile projeye inanmıyor
DÜNYA

East-Med’e Kovid-19 darbesi: Yunanistan bile projeye inanmıyor

Kovid-19 salgınından önce parlatılmaya çalışılan East-Med projesi Akdeniz’in sularına gömüldü. Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesiminde üslenme çabaları sona erdi. Charles De Gaule uçak gemisi, karantinaya alındı. ABD ise, Rusya ile Çin’in Atlantik ve Pasifik’teki artan deniz gücüne odaklandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yunanistan bile projeye inanmıyor.
Yunanistan bile projeye inanmıyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında birkaç ay öncesine kadar gündemde olan East-Med Projesi’ni yarıda kaldı. Fransa’nın GKRY’de üslenme çabaları sona erdi. Charles De Gaule uçak gemisi, karantinaya alındı. ABD, Rusya ve Çin’e, her iki ülkenin Atlantik ve Pasifik’teki artan deniz gücüne odaklandı. Yunanistan ve GKRY’nin bölgede kurduğu ittifakın Medusa tatbikat serisi durdu. Yunanistan basınında bile son günlerde East Med Projesi’nin gerçekleşme ihtimali olmadığı konuşuluyor.

ÜLKELER SALGINA YOĞUNLAŞTI

Emekli Albay Alp Kırıkkanat, koronavirüs sürecinde denizlerde yaşanan hareketliliği anlattı. Korona öncesi dikkatlerin toplandığı Suriye ve Libya’daki çatışmalar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon mücadelesi kapsamında birçok ülke donanmasının Akdeniz’de görülmeye başlandığını, bazı ülkelerin üslenme gayretlerine şahit olunduğunu anımsatan Kırıkkanat, bugün ise bölgede Amerika dışında diğer ülkelerin salgına yoğunlaştığının gözlendiğini belirtti.

ORTA DOĞU’DAN AFGANİSTAN’A

ABD’nin bölgedeki niyetini “Polonya’dan başlayan, Doğu Avrupa üzerinden Batı Karadeniz kuşağında devam ederek, Yunanistan ve GKRY’yi de kapsayan ve Orta Doğu’dan Afganistan’a kadar uzanan zahiri bir yay üzerinde, savunma ve güvenlik kuşağı yaratmak” olarak özetleyen Kırıkkanat, bunu da Rusya ve Çin’e karşı düşünüyor olmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Kırıkkanat, “ABD’nin, Atlantik ve Pasifik dengesini dikkate alarak; Ege ve Doğu Akdeniz’de kendisine göre farklı seviyelerde gördüğü müttefikleri arasında çatışmaya mahal verecek bir durumu istemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ

  • GKRY’de, bu yılın başından itibaren Mari Deniz Üssü’nü kullanmak üzere anlaşma yapan Fransa donanmasının Charles De Gaulle uçak gemisinde çok sayıda personele koronavirüs bulaştığı haberiyle birlikte salgınla mücadeleye girdiğini, ilgili üssün adının bile anılmadığını söyleyen Kırıkkanat, “ABD destekli olan bu oluşumlardan bir fayda gelmeyeceği artık Yunan basınında ifade bulmaya başladı. East-Med Pojesi’nin gerçekleşme ihtimalini zor görüyorlar” diye konuştu.

TÜRK DONANMASI AYNI TEMPODA

Türk donanmasının ise korona tehdidine karşı uygulamış olduğu izolasyon disiplini ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki yüksek tempolu faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Emekli Deniz Albay Kırıkkanat, “Bu salgının donanmamıza hiç etki etmemiş olduğunu söylemek; elbette, çok iddialı sayılabilir. Ancak etkilese bile bu etkileme miktarının, gemilerin harekata hazırlık seviyelerini düşürmediği, açık kaynaklara yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır” dedi.

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