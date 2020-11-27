Edirne’de ev hanımlarına çağrı: Siz gün yaptıkça korona yayılıyor

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, Ticari taksiler dahil her araçta küçük el pompaları var. Her müşteri indi-bindi yaptıktan sonra bir milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde ilaçlanıyor. Bunun uygulamasını arkadaşlara göstereceğiz. Talimatlar, yeni düzenlemeler gelebilir ama uygulama çok önemli. Son kısıtlamalarından sonra en riskli alanlar pazar yerlerimiz, toplu taşıma araçlarımız ve marketlerimiz. Biz burada valilik ve belediye olarak koordinasyon ve uyum içerisinde bütün denetim ekiplerimizle bu alanlara yoğunlaştık. İnsanların mecburen kullanmak zorunda olduğu toplu taşıma araçlarına çok önem veriyoruz. Edirne halkı bu konuda çok bilinçli. Bulaş ve salgın çok yaygınlaştı. Zirve yaptı ama Edirne hala etrafında Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ gibi büyük şehirler olmasına rağmen güvenli bir adacık gibi Türkiye'de en güvenli yerlerden birisi olmaya devam ediyor. Buradaki en büyük etken başta Sayın Valimizin talimatları ve koordinasyonunda müthiş bir ilaçlama, kontrol ve denetim mekanizması çalıştırıyoruz dedi.