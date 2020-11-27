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Koronavirüs Edirnede ev hanımlarına çağrı Siz gün yaptıkça korona yayılıyor
TÜRKİYE

Edirne’de ev hanımlarına çağrı: Siz gün yaptıkça korona yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne’de, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Ayrıca Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla STK’lara gönderilen mesajda korona tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına önemli çağrıda bulunuldu. Gönderilen mesajda, ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Haber Merkezi İHA
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HES uygulamasında paylaşılan veriler, Türkiye ortalamasının üzerinde vaka artışının görüldüğü Edirne’nin tehlikeli durumunu gözler önüne serdi. HES uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntüler de koronavirüste vaka artışlarının yaşandığı dikkat çekti.

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Her yer kırmızı

Uygulamada 15 gün önce yüksek riski temsil eden kırmızı alanların az sayıda bulunduğu Edirne’de bugünkü görüntüde ise çoğu alanın yüksek riskli olduğu görüldü. HES uygulamasından bakıldığında adeta kırmızı alarm veren Edirne’de artan vaka sayılarına karşı denetimler de artırıldı.

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Korkutan korona artış haberi: Türkiye ortalamasının iki katı

Duyarlılık çağrısı yapıldı


Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla STK’lara gönderilen mesajda korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına önemli çağrıda bulunuldu. Gönderilen mesajda Edirne genelinde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin yükseliş gözlendiği ifade edildi. Ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulanan mesajda, üst düzey duyarlılık çağrısı yapıldı.

Vakaların pik yaptığı Edirne'de camilerden 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu yapıldı
FOTOĞRAF 12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterdiği Edirne'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılmaya başlandı. Edirne'de toplu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) araçlara otomatik dezenfektanlar takıldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun katılımıyla, araçlara dezenfektanlar takılıp, araçlar dezenfekte edildi.
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Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, Ticari taksiler dahil her araçta küçük el pompaları var. Her müşteri indi-bindi yaptıktan sonra bir milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde ilaçlanıyor. Bunun uygulamasını arkadaşlara göstereceğiz. Talimatlar, yeni düzenlemeler gelebilir ama uygulama çok önemli. Son kısıtlamalarından sonra en riskli alanlar pazar yerlerimiz, toplu taşıma araçlarımız ve marketlerimiz. Biz burada valilik ve belediye olarak koordinasyon ve uyum içerisinde bütün denetim ekiplerimizle bu alanlara yoğunlaştık. İnsanların mecburen kullanmak zorunda olduğu toplu taşıma araçlarına çok önem veriyoruz. Edirne halkı bu konuda çok bilinçli. Bulaş ve salgın çok yaygınlaştı. Zirve yaptı ama Edirne hala etrafında Bulgaristan, İstanbul, Tekirdağ gibi büyük şehirler olmasına rağmen güvenli bir adacık gibi Türkiye'de en güvenli yerlerden birisi olmaya devam ediyor. Buradaki en büyük etken başta Sayın Valimizin talimatları ve koordinasyonunda müthiş bir ilaçlama, kontrol ve denetim mekanizması çalıştırıyoruz dedi.
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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yolcuların içlerinin rahat olmasını isteyerek, Toplu taşıma araçları çıkmadan önce ve geldiği zaman valiliğimizin dağıttığı dezenfektanla kendileri dezenfekte ediyorlar. Biz de Edirne Belediyesi, Özel İdare ve Valilik olarak ara ara Yeniimaret'teki yerde dezenfekte ediyoruz. Yani yolcularımız müsterih olsun. Toplu taşıma araçları hem servise çıkmadan hem de geldiği zaman muhakkak valiliğin dağıttığı ve üniversitemizde ortam dezenfeksiyonu için yaptığımız dezenfektanla bu şekilde dezenfekte ediyoruz. Taksicilerimiz de kendileri yapıyor dedi.
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Edirne'de camilerden merkezi sistemle birlikte sık sık vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları ve komşu ziyaretlerinde bulunmamaları yönünde anonslar yapılıyor. Anonslarda, Koronavirüsle mücadele döneminde kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayayım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Komşularımızı ziyaret etmeyelim, ziyaret taleplerini de kabul etmeyelim. Evlerimizi, binalarımızın ortak kullanım alanlarını, iş yerlerimizi ve kapalı alanları sık sık havalandıralım. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz denildi.
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Edirne İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Şem Şube Müdürü Devrim Öden, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yüksek risk grubu olarak belirlenen alanlarda denetim yaptıklarını söyledi. Öden, 1 Nisan tarihinden bu yana 51 bin 276 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 4 bin 236 idari yaptırım uyguladık dedi.
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Kentte öte yandan polis ekipleri de toplu taşıma araçları başta olmak üzere sıkı denetimler uyguluyor. Polis, ekipleri vatandaşları, maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.
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Vakaların pik yaptığı Edirne'de camilerden 'komşu ziyareti yapmayın' anonsu yapıldı
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarılıyor. Toplu taşıma araçlarında müşterilerinin inmesiyle birlikte 1 milimetre boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Kentte sık sık camilerden komşu ziyaretlerinin yapılmaması için anonslar yapılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
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