Koronavirüs Emsal olacak korona kararı Yasağı delen kafe sahibine hapis cezası
TÜRKİYE

​Emsal olacak korona kararı​: Yasağı delen kafe sahibine hapis cezası

Emsal olacak korona kararı : Yasağı delen kafe sahibine hapis cezası

Türkiye’nin dört bir yanından Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği kumarhane görüntüleri gelirken Diyarbakır’da mahkeme emsal olabilecek bir karar verdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin dört bir yanından Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği kumarhane görüntüleri gelirken Diyarbakır’da mahkeme emsal olabilecek bir karar verdi.

Ankara toplu taşımada HES koduna geçti
KORONAVİRÜS
Ankara toplu taşımada HES koduna geçti
  • Kayapınar’da, denetim yapan ekipler bir kafede maskesiz olarak oturan ve kumar oynayan kişiler olduğunu tespit etti. Kumar oynayan kişilere maske takmamaktan, kafe sahibi B.D.’ye ise iş yerinde kumar oynattığı için idari para cezası kesildi.

Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz
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Tükeniyoruz lütfen dikkat: Ceremesini hepimiz çekeceğiz

Bir yılda hayatımız değişti
KORONAVİRÜS
Bir yılda hayatımız değişti

B.D. hakkında “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nce B.D.’ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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