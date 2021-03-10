​Emsal olacak korona kararı​: Yasağı delen kafe sahibine hapis cezası

Türkiye’nin dört bir yanından Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği kumarhane görüntüleri gelirken Diyarbakır’da mahkeme emsal olabilecek bir karar verdi.
- Kayapınar’da, denetim yapan ekipler bir kafede maskesiz olarak oturan ve kumar oynayan kişiler olduğunu tespit etti. Kumar oynayan kişilere maske takmamaktan, kafe sahibi B.D.’ye ise iş yerinde kumar oynattığı için idari para cezası kesildi.
B.D. hakkında “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nce B.D.’ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.