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Koronavirüs Filipinlerde aşı bulunana kadar okullar kapalı
DÜNYA

Filipinler'de aşı bulunana kadar okullar kapalı

Filipinler'de koronavirüs aşısı bulunana kadar okullar açılmayacak. Filipinler Eğitim Bakanı Briones, Ağustos ayında uzaktan eğitimin devam edeceğini ancak okulların Covid-19 aşısı bulunana kadar açılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Filipinler'de eğitim devam edecek ancak okullar aşı bulunana kadar açılmayacak.
Filipinler'de eğitim devam edecek ancak okullar aşı bulunana kadar açılmayacak.

Filipinler Eğitim Bakanı Leonor Briones, yeni tip Koronavirüs aşısı bulunana kadar öğrencilerin okulda eğitime dönmeyeceğini açıkladı.

Guardian'ın haberine göre, Filipinler Eğitim Bakanı Briones, Ağustos ayında uzaktan eğitimin devam edeceğini ancak okulların Covid-19 aşısı bulunana kadar açılmayacağını söyledi. Öte yandan Briones, yoksul bölgelerde internete erişimde zorlanan çocukların uzaktan eğitimi konusunda endişelerin sürdüğünü vurguladı.

Toplamda 22 bin 474 Covid-19 vakasının kaydediliği Filipinler'de yaklaşık 2 aydır sıkı karantina önlmeleri uygulanıyor. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1011 oldu.

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