Filipinler'de aşı bulunana kadar okullar kapalı Filipinler'de koronavirüs aşısı bulunana kadar okullar açılmayacak. Filipinler Eğitim Bakanı Briones, Ağustos ayında uzaktan eğitimin devam edeceğini ancak okulların Covid-19 aşısı bulunana kadar açılmayacağını söyledi.



Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 13:55 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 14:00 Diğer