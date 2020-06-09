Filipinler'de aşı bulunana kadar okullar kapalı

Filipinler Eğitim Bakanı Leonor Briones, yeni tip Koronavirüs aşısı bulunana kadar öğrencilerin okulda eğitime dönmeyeceğini açıkladı.
Guardian'ın haberine göre, Filipinler Eğitim Bakanı Briones, Ağustos ayında uzaktan eğitimin devam edeceğini ancak okulların Covid-19 aşısı bulunana kadar açılmayacağını söyledi. Öte yandan Briones, yoksul bölgelerde internete erişimde zorlanan çocukların uzaktan eğitimi konusunda endişelerin sürdüğünü vurguladı.
Toplamda 22 bin 474 Covid-19 vakasının kaydediliği Filipinler'de yaklaşık 2 aydır sıkı karantina önlmeleri uygulanıyor. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1011 oldu.