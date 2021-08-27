Koronavirüs Fransa Türkiyeyi yeniden kırmızı listeye aldı
DÜNYA

Fransa Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'yi yeniden seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesine ekledi. Fransa'ya gitmek isteyenler, ülkeye girişlerinde koronavirüs test sonucunu göstermek ve karantinaya girmek gibi tedbirlerle karşılaşacak.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Türkiyeyi yeniden kırmızı listeye aldı
Fotoğraf: Arşiv

Fransa, Kovid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda haziran ayında turuncu listeye düşürdüğü Türkiye'yi, yeniden kırmızı listeye aldı.

KIRMIZI LİSTE NEDİR?

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

28 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Gelişmeyi Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği "SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor" paylaşımıyla duyurdu.

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