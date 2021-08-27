Fransa Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Kovid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda haziran ayında turuncu listeye düşürdüğü Türkiye'yi, yeniden kırmızı listeye aldı.
KIRMIZI LİSTE NEDİR?
Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.
28 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Gelişmeyi Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği "SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor" paylaşımıyla duyurdu.