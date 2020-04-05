Fransa’da Türklerden kampanya: Desteğimiz halkı memnun edecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Fransa’da yaşayan Türkler, destek kampanyası başlattı. Fransa Müslüman Türk Koordinasyon Komitesi Bölge Başkanı Ziya Bayındır, bu ülkede yaşayan Türkler olarak Fransa’nın ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel gidişatına katkı sağlamak gibi bir sorumlulukları olduğunu belirtti.

Ziya Bayındır

Kovid-19 ile mücadele sürecinde Fransa’da yaşanan olumsuz gidişata Fransız kalmama adına CCMTF yönetimi olarak istişarede bulunduklarını söyleyen Bayındır, “Bu mücadeleye katkı sağlamak için maddi destek kampanyası başlattık” dedi. Elde edilecek bağışlar ile Fransa’nın 10 bölgesinde yetkili makamlarla irtibata geçerek katkıda bulunacaklarını belirten Bayındır, “Hastanelere pleksi maske desteği için 3D yazıcı ile üretime başlıyoruz. Belirli hastanelerde sağlık personeline yemek göndereceğiz. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele eden İtalya ve İspanya’ya yapmış olduğu desteği insanlık adına alkışlıyoruz. Anavatanımızdan böyle bir desteğin Fransa’ya da yapması burada yaşayan 800 bin Türk’ü memnun edeceği gibi Fransız halkını da memnun edecektir” dedi.