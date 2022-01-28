Koronavirüs Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
TÜRKİYE

Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı

Türkiye'de Omicron varyantının baskın hale gelmesinin ardından yükselişe geçen günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta 26 bin 99 olan vaka sayısı, 27 Ocak'ta 82 bin 180'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 27 Aralık'ta 26 bin 99 olan vaka sayısı, 31 Aralık'ta 40 bin 786'ya yükseldi.

Günlük vaka sayısının, 1 Ocak'ta 36 bin 731 olarak kaydedilmesinin ardından 5 Ocak'ta 66 bin 467'ye çıkarak o güne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

6-10 Ocak'ta 61-68 bin civarında seyreden vaka sayısı, 11 Ocak'ta ilk kez 70 bini aşarak 74 bin 266'ya yükseldi.

Omicron görülenlerin 3’te 2’si Kovid geçirmiş
KORONAVİRÜS
Omicron görülenlerin 3’te 2’si Kovid geçirmiş

Bir günde 80 binin üzerinde vaka

Günlük Kovid-19 vakaları, 16 Ocak'ta 54 bin 100'e düşmesinin ardından aşamalı olarak tekrar arttı ve 25 Ocak'ta 76 bin 341 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son günlerde yükselişin sürmesiyle 26 Ocak'ta 77 bin 434, 27 Ocak'ta 82 bin 180 vaka tespit edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak
KORONAVİRÜS
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Türkiye'de salgının başından bu yanai ilk kez, 27 Ocak'ta günlük vaka sayısı 80 binin üstüne çıktı. Böylece ülke genelindeki günlük vaka sayılarında son bir ayda 3 kattan fazla artış yaşandı.

Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br>
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Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
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Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
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İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.
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Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br>
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Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br>
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Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br>
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İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br>
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br>
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Ateş veya titreme<br>
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Öksürük
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Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br>
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Tükenmişlik
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Kas veya vücut ağrıları<br>
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Baş ağrısı<br>
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Yeni tat veya koku kaybı<br>
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Boğaz ağrısı<br>
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Tıkanıklık veya burun akıntısı<br>
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Mide bulantısı ya da kusma<br>
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İshal
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İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br>
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Yüksek ateş,<br><br>
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Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik...
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Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...


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