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Koronavirüs Havalimanlarında yeni dönem Hızlı kitler ile yolculara koronavirüs testi yapılacak
TÜRKİYE

Havalimanlarında yeni dönem: Hızlı kitler ile yolculara koronavirüs testi yapılacak

Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası normalleşme planları aşamalı şekilde hayata geçiriliyor. Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından iç ve dış hat seferlerinin yeniden başlaması planlanırken, havalimanlarında yeni bir dönem başlayacak. İkinci dalga riskine karşı tedbirlerin üst seviyede tutulacağı havalimanlarında hızlı tanı kitleri devreye alınacak. Yurt dışından gelen ve Türk firmalarca üretilen duyarlılığı yüksek hızlı kitler sayesinde yolcularda koronavirüs olup olmadığı tespit edilebilecek.

Hasan Hız Yeni Şafak
Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni bir dönem başlayacak.
Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni bir dönem başlayacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor.

ABD'den Avrupa'ya kadar birçok havayolu şirketi krizi aşmak için bir takım tedbirleri hayata geçirirken, yeni dönemde sektörde büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor.

Bilindiği üzere, Türkiye'de normalleşme planları hayata geçilirken en geç haziran başında seyahat yasağının kalkması bekleniyor.

Duyarlılığı yüzde 100 sonuç veren kitlerin kullanımına başlandı.

HAVALİMANINDA TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE OLACAK

Bu süreçte özellikle koronavirüse tedbirlerinin en yoğun olarak görüleceği yerlerden biri de havalimanları olacak.

İkinci dalga riskine karşı havalimanlarında hızlı tanı kitleri devreye alınacak. Yolcularda koronavirüs olup olmadığı bu yöntemle tespit edilebilecek.

OLUMLU SONUÇ ALINDI

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde üretilen hızlı tanı kitlerinin duyarlılığının yüzde 100'lere ulaştığı ve bu kitlerin geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldiği biliniyor. Türkiye'deki iki firmanın ürettiği hızlı tanı kitlerinden de olumlu sonuç alındı ve söz konusu kitlerin kullanımına başlandı.

BİLETLERİN PAHALANMASI BEKLENİYOR

Yeni dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında havayolu şirketlerinden uçaklarda boş koltuk bırakması istenecek. Bu durumun ise bilet fiyatlarında yüzde 50 oranında artış yaşanmasını da beraberinde getirebilir.

Check-in kuyruklarından oturma düzenine kadar birçok alanda değişimler olacak.

HAVALİMANLARINDA YENİ TEDBİRLER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarında alınacak koronavirüs önlemlerini şöyle açıkladı.

  • "Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak"

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