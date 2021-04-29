​Hindistan zor durumda: Vefat ve vaka sayısında rekor​

VAKA SAYISINDA DÜNYA REKORU

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı. Son 24 saatte 3 bin 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle de ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede toplam can kaybı sayısının 201 bin 187’ye ulaştığı ifade edildi. Ülke genelinde toplam 2 milyon 978 bin 709 aktif vaka bulunuyor.

KREMATORYUMLARDA YER KALMADI

Ölüm oranının yüksek seyrettiği ülkede krematoryumlarda yer bulunamazken, Yeni Delhi’de hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri boş arazilere kurulan derme çatma krematoryumlarda toplu halde yakılmaya devam ediyor. Yetkililerin, ateş yakmak için parklardaki ağaçları kesmeye başladıkları belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yakınlarından da yakma işlemi için odun getirmeleri ve diğer ritüeller için yardım etmeleri istendi.

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HASTANEDE YANGIN

Hindistan’ın Mumbai kentindeki özel bir hastanede dün çıkan yangın nedeniyle 4 hastanın hayatını kaybettiği, 20 hastanın ise tahliye edilerek yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Geçen hafta da Hindistan’ın Virar bölgesinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

ABD ve Kanada’dan yardım sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’daki koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Hindistan’ın ihtiyacı olan yardımları hemen göndereceğiz.” açıklamasında bulundu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü söyleyen Biden, ellerinden geldiği ölçüde bu ülkeye salgınla mücadele için destek olacaklarını belirtti. Hindistan’a aşı da göndereceklerini ifade eden Biden, isim vermeden Astra Zeneca aşısıyla ilgili gerekli süreci beklediklerini ve buna göre bu ülkeye önemli miktarda aşı göndermek istediklerini sözlerine ekledi. Kanada da Kovid-19 salgınının vurduğu Hindistan’a 10 milyon dolar bağış yapacağı bildirildi.

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DSÖ: Hint varyantı 17 ülkeye yayıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’da vaka sayılarında yüksek artışa neden olan ve ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getiren çifte mutasyona uğramış B.1.617 varyantına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ, haftalık salgın bildiriminde yaptığı açıklamada, bin 200’den fazla gen diziliminde tespit edilen “Hint varyantının” en az 17 ülkede ortaya çıktığını bildirdi. Bütün ülkelerin adı verilmese de Belçika, İsviçre ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde Hint varyantının ortaya çıktığı biliniyor. Hint varyantı, DSÖ tarafından “dikkat gerektiren varyant” olarak sınıflandırıldı. Söz konusu kategoriye giren varyantların daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşılara karşı daha korunaklı oldukları biliniyor.

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