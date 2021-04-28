​Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!​

Hindistan’dan korkunç haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cesetlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor. Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cesetlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan’dan gelen haberler arasında. Başkent Yeni Delhi’de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı. Krematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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KÜRESEL SEFERBERLİK

Öte yandan oksijen kaynağı ve tıbbi malzeme sıkıntısı çeken Hinditan için küresel yardım seferberliği başladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’den 100 ventilatör (solunum cihazı) ve 95 oksijen konsantratörünü içeren ilk tıbbi yardım sevkiyatının geldiğini açıkladı. Yeni Delhi’deki İngiliz Yüksek Komisyonu, bu hafta 120 solunum cihazı, 495 oksijen konsantratörü ve 20 manuel suni solunum cihazı da dahil olmak üzere 9 hava konteynerinin gönderileceğini duyurdu. Fransa ise hafta sonuna kadar Hindistan’a 28 solunum cihazının yanı sıra çok sayıda tıbbi ekipman göndereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Hindistan Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin desteğe hazır olduğunu ifade etti.

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