Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Hindistanda felaket görüntüleri Cenazeler sokaklarda yakılıyor
DÜNYA

​Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!​

Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!

Ülkede dün 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307’ye yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hindistan’da felaket görüntüleri: Cenazeler sokaklarda yakılıyor!​
Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cesetlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan’dan gelen haberler arasında.

Hindistan’dan korkunç haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cesetlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor. Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cesetlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan’dan gelen haberler arasında. Başkent Yeni Delhi’de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı. Krematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

KÜRESEL SEFERBERLİK

Öte yandan oksijen kaynağı ve tıbbi malzeme sıkıntısı çeken Hinditan için küresel yardım seferberliği başladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’den 100 ventilatör (solunum cihazı) ve 95 oksijen konsantratörünü içeren ilk tıbbi yardım sevkiyatının geldiğini açıkladı. Yeni Delhi’deki İngiliz Yüksek Komisyonu, bu hafta 120 solunum cihazı, 495 oksijen konsantratörü ve 20 manuel suni solunum cihazı da dahil olmak üzere 9 hava konteynerinin gönderileceğini duyurdu. Fransa ise hafta sonuna kadar Hindistan’a 28 solunum cihazının yanı sıra çok sayıda tıbbi ekipman göndereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Hindistan Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Hindistan'da halk oksijensizlikten ölüyor zenginler özel jetlerle yurt dışına kaçıyor
KORONAVİRÜS
Hindistan'da halk oksijensizlikten ölüyor zenginler özel jetlerle yurt dışına kaçıyor
Abone Ol Google News
Kilosu 30 dolar

Kilosu 30 dolar

​2 kişi kaçak avlanırken yakalandı.
Bu görüntüler Müslüman bir ülkeden değil

Bu görüntüler
Müslüman bir ülkeden değil

​Rakip takım oyuncusu orucunu açabilsin diye maçı durdurdular.
Resmen öldürmeye gelmişler

Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı.
Galip yok ama <br>avantaj Chelsea'nin

Galip yok ama
avantaj Chelsea'nin

​Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu.

Personel Genel Müdürlüğü genelge ile duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesini açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

Bu sefer de ​'Halk Ekmek' üzerinden yaptılar.

​AK Parti'den Biden'a karşı sert tepki.

Eminönü'ne akın ettiler

Eminönü'ne akın ettiler

​Kapanma yoğunluğu böyle görüntülendi.
'Ben Türküm'

'Ben Türküm'

Almanya için oynayan yıldız isimden flaş sözler.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.