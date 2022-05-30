Koronavirüs İçişlerinden maske genelgesi
TÜRKİYE

İçişlerinden maske genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine maske genelgesi gönderdi. Buna göre; kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

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İçişlerinden maske genelgesi
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İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

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Genelgede son günlerde covid -19 vakalarının 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

Uzun süredir beklenilen gün geldi: Vaka sayısı binin altına düştü
KORONAVİRÜS
Uzun süredir beklenilen gün geldi: Vaka sayısı binin altına düştü

Toplu taşımada maske zorunluluğu için karar günü
FOTOĞRAF 13
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Koronavirüs salgınında yeni bir döneme kapı aralandı. En son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük COVID-19 vaka sayısı, yaklaşık 2 yıl sonra 905'e ardından 922'ye indi.<br><br>
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Bu durumun en önemli tarafı ise Bilim Kurulu kararı ile kuralları belirlenen maske takma zorunluluğunun kaldırılması.
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Zira karara göre bir gün daha vaka sayısı 1000’in altında görülürse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kaldırılması için 3 gün boyunca tablonun 1000'in altında seyretmesi gerektiğini söylemişti.<br><br>
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\"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!\"<br><br>
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Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'nin ardından virüsün hızla yayılmasıyla günlük vaka sayısı 26 Mart 2020 yılında 1196'ya çıktı. Günlük vakalar daha sonraki aylarda nadiren bu sayının altına düştü.<br><br>
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Salgının yoğunlaştığı dönemde 111 bini aşan günlük vaka sayısı, geçen ay 2 binlere kadar geriledi.
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Bunun üzerine kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000'in altına inmesi bekleniyordu.
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Nisanda toplam 171 bin 533 vaka tespit edilirken bu ayın ilk 22 günündeki toplam vaka sayısı 31 bin 205 oldu.<br><br>
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Geçen ay 5 bin 717 olan günlük ortalama vaka sayısı ise bu ayın ilk 22 gününde 1418'e indi. Böylece günlük vaka sayısı geçen aya göre yüzde 75 azaldı.<br><br>
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22 Mayıs'ta 905 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, 3 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 1000'in altına düştü.<br><br>
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Aşılamanın etkisiyle COVID-19 vakaları ve virüsün ağır hasta edici özelliğinin azalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısında da geçen aya göre büyük düşüş oldu.<br><br>Nisanda 738 kişi COVID-19 nedeniyle vefat etti, bu ayın 22 günlük bölümünde toplam 159 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle günlük ortalama vefat sayısı 24,6'dan 7,22'ye geriledi.
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Toplu taşımada maske zorunluluğu için karar günü
Koronavirüs vakaları 2 gün üst üste 1000'in altına düştü. Bir gün daha tablo böyle olursa toplu taşımada maske takmak da zorunluluk olmaktan çıkacak. Uzmanlar bu noktada kişisel tedbirlere işaret ediyor.


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