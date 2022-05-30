İçişlerinden maske genelgesi

Aşılamanın etkisiyle COVID-19 vakaları ve virüsün ağır hasta edici özelliğinin azalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısında da geçen aya göre büyük düşüş oldu.<br><br>Nisanda 738 kişi COVID-19 nedeniyle vefat etti, bu ayın 22 günlük bölümünde toplam 159 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle günlük ortalama vefat sayısı 24,6'dan 7,22'ye geriledi.

22 Mayıs'ta 905 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, 3 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 1000'in altına düştü.<br><br>

Geçen ay 5 bin 717 olan günlük ortalama vaka sayısı ise bu ayın ilk 22 gününde 1418'e indi. Böylece günlük vaka sayısı geçen aya göre yüzde 75 azaldı.<br><br>

Nisanda toplam 171 bin 533 vaka tespit edilirken bu ayın ilk 22 günündeki toplam vaka sayısı 31 bin 205 oldu.<br><br>

Bunun üzerine kapalı mekanlarda tümüyle kaldırılan maske kullanma zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının 1000'in altına inmesi bekleniyordu.

\"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!\"<br><br>

Zira karara göre bir gün daha vaka sayısı 1000’in altında görülürse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Bu durumun en önemli tarafı ise Bilim Kurulu kararı ile kuralları belirlenen maske takma zorunluluğunun kaldırılması.

Toplu taşımada maske zorunluluğu için karar günü

Koronavirüs vakaları 2 gün üst üste 1000'in altına düştü. Bir gün daha tablo böyle olursa toplu taşımada maske takmak da zorunluluk olmaktan çıkacak. Uzmanlar bu noktada kişisel tedbirlere işaret ediyor.



