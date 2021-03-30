Koronavirüs İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi İstanbulda korkutan yükseliş
TÜRKİYE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi: İstanbul'da korkutan yükseliş

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs bilgilendirme sayfasında yer alan illere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. Haritaya göre 100 bin kişide İstanbul'da 401,62 koronavirüs vakası tespit edildi. Zirvede ise 568,84 kişi ile Samsun yer alırken, en az vaka görülen il 13,57 kişi ile Şırnak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi: İstanbulda korkutan yükseliş
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nda 20-26 Mart tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı tablosunu güncelledi.

Yapılan güncellemede 100 bin kişide 568,84 kişi ile Samsun yine zirvede yer aldı.

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Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

Yalova'da 400,65 kişi, Giresun'da ise 397,57 kişide koronavirüs görüldü.

En az vaka Şırnak'ta görüldü. Kentte 100 bin kişide 13,57 kişi koronavirüse yakalandı.

Haftalık vaka sayısının en az olduğu diğer iller ise, 22,65 kişi ile Siirt, 28,98 kişi ile Şanlıurfa oldu.

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