İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi: İstanbul'da korkutan yükseliş

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nda 20-26 Mart tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı tablosunu güncelledi.

Yapılan güncellemede 100 bin kişide 568,84 kişi ile Samsun yine zirvede yer aldı.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 30 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında sıçrama

İstanbul ve Yalova'da sıçrayış

Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.

Yalova'da 400,65 kişi, Giresun'da ise 397,57 kişide koronavirüs görüldü.

En az vaka Şırnak'ta görüldü. Kentte 100 bin kişide 13,57 kişi koronavirüse yakalandı.

Haftalık vaka sayısının en az olduğu diğer iller ise, 22,65 kişi ile Siirt, 28,98 kişi ile Şanlıurfa oldu.

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