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BİLİMSEL GELİŞMELER

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham: İlk uygulanacak koronavirüs aşıları kusurlu olabilir

İngiltere'den korkutan uyarı: İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada bilim insanlarının üzerinde yoğun çalışma yürüttüğü aşı ile ilgili olarak korkutan bir uyarı geldi. Dünyada bir kaç aşının test aşamasında olması ve geliştirilen yüzlerce aşının olduğu dikkate alınırsa bu uyarı pandemi sürecinde insanların canını biraz daha sıkabilir. Konuyla ilgili değerlendirme yapan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, ilk nesil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir." uyarısında bulundu.

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HİÇBİR AŞI BU KADAR BEKLENMEDİ

Bingham, ünlü tıp dergisi Lancet için yazdığı makalede, tıp tarihinde hiçbir aşının Kovid-19 aşısı kadar beklenmediğini belirtti.

Salgından kurtulmanın tek yolunun "aşılama" olduğunu kaydeden Bingham, ilk ortaya çıkacak aşılara aşırı iyimser yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
  • Bingham, "İlk üretilecek aşılar muhtemelen mükemmel olmayacak. Yeni nesil aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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OXFORD AŞISI 3. FAZ DENEME AŞAMASINDA

  • İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı "AZD1222" için İngiltere ve Hindistan’da 2'nci ve 3'üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de 3'üncü aşama klinik denemeler yürütülüyor.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedeflenen aşı adayı için ABD 1,2 milyar dolar kaynak sağlarken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri testlerin başarılı olması halinde şirketten 400 milyon doz aşı satın alma konusunda anlaştı.

Hindistan Serum Enstitüsü (SII) iş birliğiyle denemelerde kullanılmak üzere milyonlarca doz aşı üreten şirket, aşı adayının ekimin sonunda acil kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyordu.

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