İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham: İlk uygulanacak koronavirüs aşıları kusurlu olabilir İngiltere'den korkutan uyarı: İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada bilim insanlarının üzerinde yoğun çalışma yürüttüğü aşı ile ilgili olarak korkutan bir uyarı geldi. Dünyada bir kaç aşının test aşamasında olması ve geliştirilen yüzlerce aşının olduğu dikkate alınırsa bu uyarı pandemi sürecinde insanların canını biraz daha sıkabilir. Konuyla ilgili değerlendirme yapan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir" dedi.

Haber Merkezi 29 Ekim 2020, 10:11 Son Güncelleme: 29 Ekim 2020, 11:05 AA