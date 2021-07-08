Koronavirüs İngilterede günlük vaka sayısı korkutuyor
DÜNYA

İngiltere’de günlük vaka sayısı korkutuyor

İngiltere’de koronavirüs salgınında son 24 saatte 32 bin 551 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 22 bin 893’e yükseldi. Ülkede son 2 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor.

Haber Merkezi İHA
İngiltere’de günlük vaka sayısı korkutuyor
Arşiv

İngiltere’de korona virüs salgınında son 2 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 551 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 22 bin 893’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 35 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 336’ya yükseldi.


Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 953 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 601 bin 445 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 171 bin 477 kişinin ise aşının ikinci dozunu almasıyla, toplamda 34 milyon 198 bin 779 kişinin Kovid-19’a karşı tamamen aşılandığı aktarıldı.


İki doz aşı olanlar karantinasız seyahat edecek

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, 19 Temmuz’dan itibaren iki doz aşı olan yetişkinlerin ve 18 yaşından küçük çocukların, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat koridorlarındaki sarı liste ülkelerinden döndüklerinde karantinaya alınmak zorunda kalmayacaklarını duyurdu. Bu ülkelerden İngiltere’ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerekmediğini aktaran Shapps, yine de ülkeye girişlerde negatif sonuçlanmış PCR testine sahip olunması gerektiğini belirtti. İngiltere’nin sarı listesinde aralarında Fransa, İspanya ve Portekiz’in de yer aldığı 147 ülke bulunuyor.
İngiltere hükümetinin seyahat edilmemesini tavsiye ettiği kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelen kişilerin ise 10 gün boyunca otelde karantina uygulama kuralı aynı şekilde sürdürülüyor.

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