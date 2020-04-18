Irak’a yardım paketleri ulaştırıldı: Türkiye Türkmenlere el uzattı

Bu yardımdan Kerkük’e 18 bin aded maske ulaştırıldığını, yine bu süreçte Türk Kızılayı ve TİKA’nın gıda yardımlarıyla da Iraklı Türkmenlerin yanında olduğunu belirten ITC Milletvekili İmdat Bilal, “Türkiye tarafından Irak halkına ve Türkmenlere dağıtılan bu yardım hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yapılmıştır. Bu zor günlerde Türkiye’nin yardım eli taktire şayandır” dedi. Bilal, Erbil’deki Kızılay ve Bağdat’taki TİKA şubelerinin salgının ilk günlerinden itibaren Irak’a ve Türkmenlere yardım konusunda fiili destek sağladığını anlattı. İmdat Bilal, bölgede Çin’in çok aktif olduğunu, ciddi miktarda tıbbi malzeme, solunum cihazı, test kitleri, dezenfektan getirildiğini, halen Bağdad, Erbil ve Süleymaniye’de Çinli doktorların çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

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